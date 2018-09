José Mauri e Castillejo olè, Bertolacci flop

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

REINA NGMai un intervento da numero uno, solo tanti palloni che gli passano come fastidiose zanzare sopra la sua testa.ABATE 6E' sempre il solito Ignazio con i suoi pregi e qualche difetto che si porta avanti oramai da qualche annetto.CALDARA 6Giocare a tre o a quattro sembra non gli faccia sinceramente molta differenza.ROMAGNOLI 6Sicuro comandante di una difesa rivoluziona per la prima notte europea.LAXALT 5,5Non ha spinto, non ha fatto quello che fa quando entra a gara in corso.BAKAYOKO 6,5Se fosse solo un gigante un pò più cattivo sarebbe meglio.JOSE' MAURI 6,5Quasi meglio di Biglia. Cerca la profondità, lanci lunghi, verticalizzazioni che ovviamente non sempre gli riescono. Ma perchè non dargli ora una possibilità anche in campionato? (35' st Calhanoglu ng).BERTOLACCI 5La catena di centrocampo fa fatica e lui forse è l'ingranaggio con più ruggine, con più bisogno di minuti da giocare (25' Kessie 6: cambio d'olio).BORINI 6E sempre il jolly di un mazzo rimescolato. Carte da gioco senza particolari stimoli e fiato per resistere a novanta minuti inaspettatamente intensi (43' st Halilovic ng).HIGUAIN 7,5Dopo aver segnato in campionato mette la sua firma anche nella piccola Europa rossonera. Una rete di potenza dopo aver provato per due volte la precisione.CASTILLEJO 7L'alternativa a Suso dimostra di saperci fare, di poter diventare qualcosa di più di un cambio col passare dei minuti. Fatica all'inizio poi trova il giusto passo e distribuisce assist e tante giocate interessanti.GATTUSO 6Turnover ampio per Ringhio che rischia di rovinare la prima notte d'Europa. Una notte vissuta in piedi, a contare le pecore, perché di gol ce n'è uno solo e del solito Gonzalo. Per fortuna sua e del Diavolo.riproduzione riservata ®