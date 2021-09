Jorginho, veleno e rivincita: «Troppe critiche ma l'Italia c'è»

Massimo Sarti

«Il rigore sbagliato fa male, sono parecchio arrabbiato, ma dobbiamo credere in noi stessi. Se non lo facciamo noi, chi lo fa? Voi no». Jorginho si sente «responsabile» per l'errore dal dischetto nello 0-0 di domenica a Basilea contro la Svizzera, ed è amareggiato per le critiche ricevute dall'Italia. «Incantesimo finito? Lasciamoli parlare, ne abbiamo sentite tante», dice il centrocampista azzurro, intervistato da RaiSport. «Speriamo che i pareggi con Bulgaria e Svizzera dipendano solo dal fatto che siamo a settembre, in una fase di rodaggio», aggiunge Jorginho. Abbiamo giocato due buone partite, ma il pallone non entra. Dobbiamo rimanere lucidi e tranquilli». Indispensabile, ora, battere la Lituania fanalino di coda del gruppo C, domani sera a Reggio Emilia. Non ci saranno Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini, che hanno lasciato il ritiro azzurro per motivi precauzionali. La squadra baltica non avrà in panchina il ct Valdas Ivanauskas, alle prese con il Covid. Potrebbe tornare Chiesa titolare, magari affiancato da Zaniolo. Ipotesi straordinari per Immobile: al centro dell'attacco le alternative sono Raspadori e Kean. Alle viste a centrocampo la conferma di Locatelli, il migliore in quel di Basilea. E la Svizzera? Sarà a Belfast per affrontare l'Irlanda del Nord. Evitando qua e là passi falsi (come quello dell'Italia con la Bulgaria), agli elvetici basterebbe poi un pari il 12 novembre contro l'Italia a Roma per qualificarsi a Qatar 2022 e per condannarci ai play-off. Parola che, prima di un Mondiale, non vorremmo proprio pronunciare. Anche il recordman di presenze di tutti i tempi (176) Gigi Buffon assolve la squadra del Mancio: «Il problema dell'Italia è stata solo la buona sorte. Quando vinci il Mondiale e l'Europeo ti deve andare tutto bene, ora sta pagando quel briciolo di fortuna avuto in precedenza».



