Joao Paolo e quella rete da record: inutile ma troppo bella

Marco Zorzo

MILANO - Joao Pedro, dal Brasile con furore. È l'unico (finora) ad aver fatto gol all'Inter. Una rete inutile, visto che poi la squadra di Conte a Cagliari si è imposta 2-1. Une rete bella, quella del brasiliano, di crapa, a infilare Handanovic, nel provvisorio 1-1, alla seconda giornata.

E lui, attaccante, in passato, tra l'altro, accostato più volte vicino ai nerazzurri, ha ammesso: «Dispiace per non avere raccolto punti. Sapevamo di avere un compito difficile, l'Inter è un avversario forte, ma abbiamo fornito un'ottima prestazione, lottando sino all'ultimo. La partita è andata esattamente come l'avevamo preparata, siamo riusciti a mettere in difficoltà la formazione di Conte, anche se abbiamo speso tanto. La squadra ha dato una grande risposta».

Insomma, una prodezza inutile, quella di inizio settembre per Joao Pedro. Tuttavia il brasiliano si è rifatto nell'ultimo turno, firmando il 3-1 finale sul Genoa, venerdì scorso.

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

