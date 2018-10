Jesus è superstar, Musacchio flop

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

DONNARUMMA 5Saponara la mette benissimo, Quagliarella meglio ancora. E così Gigio fa la bella statuina nel museo a cielo aperto di San Siro.CALABRIA 5Saponara lo salta come un birillo, il resto lo fa Musacchio (34' Abate 5: il signore in... giallo).MUSACCHIO 5Perde di vista un certo Quagliarella che fa sempre gol belli e impossibili.ROMAGNOLI 6Con Defrel non si scherza e lui non ci pensa nemmeno un attimo. Capitano attento a non sbagliare niente.RODRIGUEZ 6Svolge il compitino senza stravolgere il tema: «Il Milan è in continua sofferenza». Giusto?SUSO 8Con Jesus salta ogni schema. Gioca alto, mai nei quattro di centrocampo. E fa bene a fare di testa sua. Dal suo piede parte la rinascita rossonera. Tre gol, in tutti ci mette del suo Soprattutto quando firma il sorpasso finale.KESSIE 6Là in mezzo è un martello pneumatico. Morde caviglie e palloni. Il risultato c'è, si fa sentire.BIGLIA 5Non ci sono alternative a Lucas. Ma bisognerebbe trovarne e il prima possibile. Chi gioca in quel ruolo non può non avere una buona idea col pallone tra i piedi.LAXALT 6Gioca dove sa, non ancora come sa. Ha bisogno di tempo e altri minuti per essere giudicato (44' st Calhanoglu ng).CUTRONE 7,5La prima da titolare al fianco di Gonzalo non la sbaglia. Cecchino infallibile e ha la buona educazione di restituire il favore avuto con la Roma (31' st Castillejo 6: prova a far male in contropiede).HIGUAIN 7Il suo urlo allontana le nubi su San Siro. Una rete che carica il Milan verso i tre punti. Pipita d'oro.GATTUSO 6Mette a furor di popolo Cutrone con Higuain. Il popolo è sovrano e ha ragione: loro due più Suso fanno la differenza, fanno sempre gol. Così si vincono le partite, così si esce dalla crisi e così forse si va anche in Champions League. Vero Ringhio?riproduzione riservata ®