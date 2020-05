Jessica, ergastolo al tranviere

Ergastolo per il tranviere che ammazzò Jessica.

Ieri la Corte d'assise d'appello d ha confermato la condanna all'ergastolo con rito abbreviato per Alessandro Garlaschi, il tranviere accusato del brutale omicidio di Jessica Valentina Faoro, la ragazza di 19 anni che venne uccisa con 85 coltellate due anni fa nell'appartamento dell'uomo in via Brioschi. Garlaschi, ora 41 anni, uccise la giovane, alla quale aveva offerto una stanza in cambio di lavori domestici, per il rifiuto di lei alle sue avance. Inoltre tentò anche di bruciarne il corpo. La difesa, col legale Francesca Santini, aveva provato a giocare la carta della seminfermità mentale, chiedendo ai giudici di disporre una perizia sulla capacità di intendere e volere e di stare in giudizio dell'uomo. Istanza che era supportata da una consulenza con la quale il professor Alessandro Meluzzi, noto psichiatra e criminologo, aveva sostenuto il vizio parziale di mente. Con la sentenza di oggi (motivazioni in 15 giorni) sono stati anche confermati i risarcimenti provvisionali a carico dell'imputato: 50mila euro per il fratello della ragazza, 25mila euro ciascuno per padre e madre e per il Comune. Garlaschi ha detto in videoconferneza: «Se mi fate uscire e tornare a una vita normale lavorerò e risarcirò il danno».

