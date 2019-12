Jeanine ha fretta e nasce sull'auto in mezzo al traffico

Jeanine non voleva più aspettare. Incurante che mamma e papà fossero imbottigliati nel traffico a tre chilometri dall'ospedale Macedonio Melloni, ha deciso che era ora. Ieri mattina, poco dopo le 8,30, la mamma, Maria Rosario, sudamericana di 36 anni, ha avuto le contrazioni mentre era in auto in via Cardinale Mezzofanti con il marito Wilson.

In preda al panico hanno chiamato il 118. La coppia ha seguito le indicazioni dell'operatore che li ha guidati al telefono durante il tragitto. Quando le contrazioni si sono fatte più frequenti, ha invitato l'uomo al volante a fermarsi e ad aspettare i soccorsi, ma a causa dell'imminente parto ha dovuto guidare i coniugi nella manovra. All'arrivo dell'ambulanza e della polizia locale avevano già in braccio la loro bambina. Sbraitante e in piena salute. I vigili hanno scortato la neoarrivata e i genitori alla clinica Melloni.

