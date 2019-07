Jazz, pop e omaggio a Pino Daniele

Greta Posca

Omaggio a Pino Daniele e molto altro ancora questa sera con il Roberto Martinelli All Stars Ensemble per il secondo appuntamento in Borsa con il Midnight Jazz Festival.

Roberto Martinelli è un musicista, compositore e direttore d'orchestra trasversale, che ha scelto per l'esibizione di oggi di mettere insieme una compagine variegata. C'è la voce potente e avvolgente di Sarah Jane Morris, grande esponente internazionale della musica jazz e rhythmn blues che non ha bisogno di presentazioni; e c'è la chitarra di Tony Remy (insieme nella foto), già collaboratore di Annie Lennox, Herbie Hancock, Incognito, Freddie Hubbard. Insieme a loro a Palazzo Mezzanotte un ensemble di undici elementi spazierà tra i più disparati generi musicali: il soul, il funky, il jazz e il pop; e poi un intenso omaggio a Pino Daniele.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 05:01

