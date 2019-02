James Rodriguez vota Juventus

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Timothy OrmezzanoTORINO - Cristiano Ronaldo and friends. La Juve in estate seguirà (anche) i consigli per gli acquisti di CR7, che potrebbe ritrovare due sue vecchie conoscenze in bianconero: Marcelo e James Rodriguez.Per il primo, anche secondo l'Equipe, la Signora è in pole position, vista appunto la presenza a Torino del suo amico Ronaldo. L'arrivo di Marcelo sfratterebbe però dalla corsia sinistra Alex Sandro, corteggiato da Psg e United. Quanto a James Rodriguez, va registrata l'apertura ai bianconeri del padre del colombiano passato nell'estate 2017 dal Real al Bayern: «Mio figlio è molto amico di Cristiano Ronaldo. Per come vedo il calcio italiano, andare alla Juve sarebbe una buona decisione».L'arrivo di James Rodriguez escluderebbe quello di Isco, che - guarda un po' - non sarebbe in ottimi rapporti con Ronaldo. E, sommato all'arrivo già certo di Ramsey, potrebbe sfrattare da Torino quel Dybala che resta al centro di un derby di Madrid tra Real e Atletico, con lo stesso Bayern terzo incomodo.Domenica intanto la Joya torna a Sassuolo, là dove l'anno scorso segnò tre gol, uno in più del suo attuale saldo in campionato. Dopo il riposo (forzato) col Parma, l'argentino giocherà in attacco con Cristiano Ronaldo e Mandzukic. In difesa, sempre fuori Bonucci e Chiellini, dovrebbe essere invece riproposta la strana coppia Rugani-Caceres.Tornando al mercato, è ufficiale il passaggio a titolo definitivo di Sturaro al Genoa per 18 milioni tra prestito (1,5) e riscatto con tanto di bonus (16,5): davvero tanti, considerando che il centrocampista infortunato non gioca una partita da quasi nove mesi. Il riscatto è diventato obbligatorio dopo il primo punto ottenuto dal Genoa. Lo stesso accadrà con l'attaccante Zanimacchia, in prestito all'Under 23 bianconera che verserà 3-4 milioni al club (amico) rossoblù.E all'orizzonte c'è il passaggio da Genova a Torino di Romero, oggetto di un'altra maxivalutazione da circa 30 milioni.riproduzione riservata ®