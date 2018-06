J-Ax e Fedez, assalto a S. Siro

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

J-Ax e Fedez oggi in concerto a San Siro. Per l'occasione Atm potenzia il servizio sia in superficie sia in metropolitana. Le linee M1 e M5 potenziano e prolungano il servizio. Nel dettaglio, sulla rossa l'ultima partenza da Lotto in direzione Sesto FS sarà all'1.20; sulla lilla da San Siro Stadio verso Bignami all' 1. Per facilitare l'uscita dallo stadio alla fine del concerto, su disposizione della Questura verranno chiuse le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. In alternativa è possibile usare le stazioni M5 di San Siro Stadio e Lotto o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 10/15 minuti. È disponibile, inoltre, un servizio di bus navetta tra i parcheggi di Lampugnano, Bisceglie e lo Stadio. I biglietti del concerto acquistati in prevendita hanno incluso un biglietto giornaliero Atm che si ritira i distributori automatici delle stazioni del metrò. info atm.it.