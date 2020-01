Italrugby, mission impossible?

Marco Zorzo

MILANO - L'Italrugby non vince una partita del Sei Nazioni da quasi 5 anni, ovvero dal 28 febbraio 2015, quando espugnò Edimburgo mettendo ko (22-19) la Scozia (avversaria più battuta dagli azzurri nel Torneo). A Roma, addirittura, l'Italia non vince dal 16 marzo 2013 (22-15 sull'Irlanda), quasi sette anni...

Domani al Principality Stadium di Cardiff contro il Galles, l'esordio del XV azzurro quest'anno. Kick off alle 15.15 (italiane) e che sarà trasmesso in diretta su DMax, canale 52 del digitale terrestre. Quella contro i campioni in carica del torneo sarà il primo match da capo allenatore dell'Italrugby, Franco Smith: «Sono contento di essere di nuovo in Italia»

Quindi il neo ct precisa: «È importante fissare gli obiettivi sin dall'inizio insieme alla squadra e a tutte le persone che lavorano qui con noi. Vogliamo creare un Dna e una identità precisa per la Nazionale con una cultura del lavoro finalizzata al miglioramento costante della squadra. Vogliamo essere la miglior versione di noi stessi». Quindi il capo coach azzurro ammette: «Rispetto ai miei primi contatti con Conor ÒShea, adesso la mia situazione è cambiata con il ruolo di Capo Allenatore che mi rende orgoglioso. Ho lavorato per tanto tempo in Italia e conosco bene il movimento rugbistico italiano: posso e voglio dare il mio apporto per contribuire alla crescita del rugby in questo paese», conclude.

Luca Bigi, tallonatore delle Zebre, 28 anni, è il nuovo capitano degli azzurri. «Un grande privilegio poter guidare la Nazionale, ancor più dopo atleti straordinari come Parisse, Ghiraldini, Castrogiovanni, Geldenhuys o Troncon. Non mi aspettavo questa scelta, la prima persona con cui ho voluto condividerla è stata la mia compagna. Sono elettrizzato all'idea di poter rappresentare tutto il movimento italiano nel Torneo». Sarà l'anno della svolta per il rugby azzurro? Staremo a vedere.

