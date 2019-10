ItalMancini, appuntamento con la storia

Marco Zorzo

MILANO - L'ItalMancini dei record. Non solo quello delle nove vittorie consecutive di Vittorio Pozzo (il ct dei due Mondiali vinti: 1934 e 1938, con l'oro Olimpico di Berlino nel mezzo) eguagliato dopo 81 anni. Nessuno, prima di Roberto Mancini, aveva inoltre mai centrato 8 successi consecutivi sulla panchina azzurra nel girone di qualificazione. Gli azzurri non hanno rivali nemmeno in tv: 6 milioni di telespettatori per Liechtenstein-Italia ( 23.4% di share)...

Ma i record dell'Italia non finiscono qui: legando l'esperienza di Conte a quella dell'attuale ct, le vittorie di fila nelle qualificazioni europee diventano 12, mentre l'imbattibilità sale a 38 partite.

L'ultimo ko per la Nazionale nei gironi eliminatori per quanto l'Europeo, risale al 6 settembre 2006 (3-1 contro la Francia), con gli azzurri campioni del mondo e in panchina Roberto Donadoni al posto di Marcello Lippi che aveva lasciato dopo il trionfo nel Mondiale tedesco due mesi prima.

Tornando al presente, tra un mese il Mancio va a caccia del 10, ovvero del nuovo record assoluto di vittorie consecutive. Appuntamento con la storia il 15 novembre in trasferta, contro la Bosnia di Pjanic.

Tre giorni dopo gli azzurri chiuderanno il girone di qualificazione per Euro 2020 in casa contro l'Armenia. Mancini vuole chiudere le qualificazioni a punteggio pieno: 30 punti, mai accaduto prima.

Insomma, la triste notte di San Siro del 13 novembre 2017, quella dell'eliminazione nel playoff con la Svezia per il Mondiale di Russia, sembra lontana anni luce. È passato un lustro. Ora aspettiamo di nuovo le notti magiche, ma stavolta con un epilogo diverso a Euro 2020 rispetto a Italia 90.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

