Italiane non tutte felici

MILANO - Rino Gattuso sarà chiamato a vendicare Antonio Conte: ne avrebbe fatto volentieri a meno. L'urna di Nyon, che ha dato il là alla fase ad eliminazione diretta di Champions ed Europa League, è stata benevola con tutte le italiane, tranne con il Napoli. Che ha pescato il Barcellona negli ottavi di Champions. Andata martedì 25 febbraio al San Paolo, ritorno mercoledì 18 marzo al Camp Nou.

Sfida nel segno di Diego Maradona, che passò dai blaugrana proprio al Napoli. A differenza del match di Milano, fatale per l'Inter, il Barça contro i partenopei avrà Leo Messi. «Due sfide affascinanti, da affrontare senza paura», ha detto Gattuso. In panchina nelle due amichevoli della scorsa estate c'era Carlo Ancelotti che ormai ha accettato l'Everton e di tornare in Premier.

Ben più fortunata, da non testa di serie, l'Atalanta. La matricola terribile di Gian Piero Gasperini, dopo aver superato in maniera incredibile la fase a gironi, se la vedrà con il Valencia. Evitate superpotenze quali Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona. Si tornerà a San Siro mercoledì 19 febbraio, martedì 10 marzo appuntamento in Spagna.

«Sarà comunque un partitone, già questi ottavi sono stati un miracolo», ha ricordato il presidente della Dea Antonio Percassi. Impossibile, però, non sognare: «Il Valencia è al nostro livello», ha precisato. Sorrisi anche in casa Juventus che, pur da testa di serie, rischiava in particolare Real Madrid, Tottenham e Chelsea. Ha ottenuto il Lione, con andata in Francia mercoledì 26 febbraio e ritorno all'Allianz Stadium martedì 17 marzo. Avversari tutt'altro che irresistibili per le due italiane nei sedicesimi di Europa League.

L'Inter, retrocessa dalla Champions e testa di serie, incrocerà i bulgari del Ludogorets, che nelle scorse ore hanno sostituito in panchina Stanislav Genchev con il ceco Pavel Vrba. Andata a Razgrad giovedì 20 febbraio, ritorno sette giorni dopo a San Siro. Inizierà all'Olimpico invece, la Roma, contro il Gent, per poi affrontare la seconda partita in Belgio. «Gare complicate, da affrontare con ambizione», ha twittato il mister giallorosso Paulo Fonseca.

