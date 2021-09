Italiane in Europa

Marco Zorzo

In Europa League Istanbul amara per la Lazio, sconfitta 1-0 dal Galatasaray. Un errore clamoroso di Strakosha a metà ripresa è costato caro alla formazione di Maurizio Sarri: il portiere biancoceleste si è buttato in rete un pallone a campanile non certo irresistibile.

Sempre in Europa League il Napoli torna da Liecester con un pareggio prezioso: sotto 2-0 riesce a recuperare grazie alla doppietta firmata da Osimhen (69' e 87').

In Conference League la Roma all'Olimpico cala la manita (5-1) al Cska Sofia. Sotto di un gol (Carey), El Shaarawy, una dippietta di Pellegrini, Mancini e Abraham travolgono i bulgari e danno una vittoria sonante ai giallorossi targati Mou, alla sesta vittoria consecutiva in altrettante partite ufficiali tra Coppa e campionato.

marco.zorzo@leggo.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA