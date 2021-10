Italia-Spagna vale la finale Mancini: «Vogliamo vincere»

Massimo Sarti

«Ha ragione Luis Enrique. Prima o poi perderemo». L'Italia di Roberto Mancini, però, non ha alcuna intenzione di farlo questa sera contro la Spagna nella semifinale di Nations League (ore 20,45, diretta Rai Uno, arbitro il russo Karasev). «A noi piacerebbe andare avanti così sino a dicembre 2022, ma sappiamo che non sarà così semplice. Noi vogliamo vincere sempre e continuare a migliorare il record di 37 risultati utili consecutivi. Ma adesso dobbiamo pensare a battere la Spagna per conquistare una finale da giocare in casa».

Italia e Spagna si ritrovano a distanza di tre mesi dalla semifinale dell'Europeo, che gli azzurri si sono aggiudicati ai rigori sulle Furie Rosse a Wembley. Questa volta si giocherà a San Siro che mostrerà il proprio aspetto migliore possibile: tutti i 37mila biglietti disponibili dalle limitazioni attuali (capienza al 50%) sono infatti stati venduti. «Abbiamo sofferto con gli spagnoli agli Europei, era una semifinale e la Spagna ci mise in difficoltà sul possesso. Dobbiamo migliorare questa situazione di gioco, essere più veloci. Abbiamo 14 mesi importanti e dobbiamo giocare sempre meglio, offensivi e bilanciati».

Riecco il pensierino al Qatar. Il presente però, in attacco, vede le assenze di Immobile e Belotti: «Abbiamo un po' di problemi. Abbiamo Kean e Raspadori, più altri giocatori offensivi. Chiesa centravanti? Probabilmente nel tempo potrà anche farlo, come accaduto con il Chelsea. Noi abbiamo ruoli precisi, sappiamo dove può giocare meglio».

Pretattica? Tra le ipotesi di formazione c'è anche quella con l'ex viola al centro dell'attacco. «Dovremo restare lucidi sin dalla fase iniziale del match. Abbiamo grande rispetto per la Spagna. All'Europeo ho vissuto emozioni che mi hanno dato una carica indescrivibile», ha aggiunto Giorgio Chiellini, che ha riservato parole forti all'episodio dei cori razzisti indirizzati a Koulibaly in Fiorentina-Napoli: «Mi sono vergognato, come italiano e come toscano. Bisogna fare di più».

Donnarumma a Milano non sarai più il benvenuto. Uomo di m...: è lo striscione della Curva Sud del Milan esposto nei pressi del ritiro azzurro a Milano. L'ex rossonero difenderà i pali dell'Italia e San Siro potrebbe riservargli un'accoglienza ostile.

PROBABILI FORMAZIONI Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni (Chiellini), Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct Mancini. Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Marcos Alonso; Rodri, Sergio Busquets, Koke; Sarabia, Ferran Torres, Oyarzabal. Ct Luis Enrique.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 05:01

