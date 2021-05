Italia, pioggia di medaglie europee ma Paltrinieri fallisce l'oro nei 1500

Marco Lobasso

Sette podi ma nemmeno un oro. L'Italnuoto è da applausi agli Europei di Budapest, ormai una potenza delle piscine europee (in 3 giorni di gare 10 podi totali) ma ieri non ha trovato l'acuto che in tanti si aspettavano. Doveva arrivare da Greg Paltrinieri nei 1500 sl, invece solo argento (14'4291), battuto dal rivale storico, l'ucraino Romanchuk. L'azzurro è apparso stanco per le vittorie nelle gare di acque libere; la sfida si rinnoverà ai Giochi di Tokyo e l'azzurro sarà comunque favorito. Nella stessa gara bronzo per Acerenza.

Un argento e un bronzo anche nei 100 rana con Arianna Castiglioni (1'0613) e Martina Carraro (1'0621), alle spalle della svedese Hansson. Un'altra piccola delusione arrivava dai 100 stile con Alessandro Miressi, 22 anni, argento (4745, record italiano, il terzo primato in questi Europei), beffato dal russo Kolesnikov (4737). Il gigante azzurro (202 cm) è però ormai uno sprinter da finale olimpica e anche di più. Le altre due medaglie di giornata sono arrivate da Burdisso nei 200 farfalla, argento in 1'5428, e dalla 4x200 sl maschile con Ballo, Ciampi, Di Tullio e Di Cola di bronzo. Oggi Federica Pellegrini al via nella finale dei 200 sl, dopo la comoda qualificazione di ieri in 1'5747.

