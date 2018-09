Italia, operazione Nations League

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Venerdì menù ricco a San Siro a vedere Milan-Roma, mentre per Roberto Mancini, il ct azzurro, la febbre del sabato sera è stata consumata al Dall'Ara di Bologna, lo stadio dei suoi albori calcistici. Da ieri sera i suoi 31 convocati si sono trovati a Coverciano (nel pomeriggio è previsto il primo allenamento). Cinque le novità in vista dell'avvio della neonata Nations League per le sfide con Polonia e Portogallo (senza Cristiano Ronaldo, per ora): il portiere del Cagliari Cragno, il difensore della Fiorentina Biraghi, l'esterno della Spal Lazzari.Tuttavia le chicche del Mancio sono quelle del minorennte Pitero Pellegri, classe 2001, il più giovane goleador in assoluto della serie A e ora pure della Ligue 1 (gioca nel Monaco) e il romanista Nicolò Zaniolo, 19 anni, ex Entella e poi capitano dell'Inter Primavera, finito alla corte di Eusebio Di Francesco nell'ambito del trasferimento in nerazzurro di Nainggolan.A proposito di Zaniolo, c'è già chi è pronto a scommettere sul ragazzo, già battezzato come il nuovo Strootman. E c'è anche il ritorno di Giogio Chiellini, per la prima volta dopo la notte horror di San Siro con la Svezia dello scorso novembre, fatale all'allora ItalVentura, cacciata dal Mondiale dopo 60 anni.Tra i convocati di Mancini c'è anche Mario Balotelli (con tanto di super crestone), che ha appena fatto pace con il Nizza, tanto che sabato ha giocato la sua prima partita della stagione con la squadra allenata da Patrick Vieira. E c'è pure Leonardo Bonucci, tornato alla Juve dopo un solo anno di Milan: «L'importante è partire bene - dice l'ex rossonero -. Bisogna cancellare al più presto quella notte da incubo vissuta 10 mesi fa a San Siro, con la nostra eliminazione dal Mondiale di Russia». Già, purtroppo la ricordiamo tutti benissimo.riproduzione riservata ®