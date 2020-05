«Italia in profonda recessione»

Elena Bart

Sedie in piazza all'Arco della Pace contro il governo, per chiedere regole chiare sulla riapertura di bar e ristoranti, ma la protesta viene multata per assembramento con 400 euro.

Ieri alle 8 del mattino un gruppo di una ventina di ristoratori e baristi è scesa in piazza facendo un flashmob con sedie vuote e mascherine.

L'emergenza per i commercianti da sanitaria è diventata economica e per esprimere la rabbia e lo scontento sono scesi in piazza prima in cinque persone e poi, mano a mano, in più di venti. Con loro i commercianti hanno portato decine di sedie che hanno disposto a terra, a distanza l'una dall'altra, a rappresentare i loro locali vuoti, su ogni sedia un cartello con la scritta: «Se riapriamo falliamo. Io non apro». «Abbiamo incassi ridotti del 70% e rischiamo di non riaprire più - ha detto il ristoratore Alfredo Zini, portavoce della protesta -. Non basta dire che dovremo usare il plexiglas per dividere i tavoli, vogliamo regole chiare e aiuti economici».

Il flashmob è stato interrotto dall'arrivo polizia che ha multato i manifestanti. La vicenda ha scatenato la polemica politica con il centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che ha criticato duramente la scelta di multare i manifestanti. «Ma come si fa? - ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini - è gente che mette una seggiolino in piazza chiedendo di tornare a lavorare e la risposta del Comune e dello Stato è una multa». Mentre per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, «è fuori dal mondo che gente onesta e che lavora chieda aiuti a fondo perduto e ottenga in cambio multe da 400 euro». La vicenda ha provocato anche un botta e risposta tra il sindaco Giuseppe Sala, e Matteo Salvini, che ha accusato il Comune di aver dato le multe. «Il Comune e la polizia locale non c'entrano nulla - ha chiarito Sala -. Salvini è il campione della fake news». Diversa la posizione dell'assessore all'Urbanistica, Pierfrancesco Maran, secondo cui «se uno decide di fare un assembramento ha fatto una scelta e ne paga le conseguenze». Per la Questura l'intervento è stato «inevitabile» perché il divieto di assembramento «vale per tutti». Il numero crescente, dai cinque che si sono trovati intorno alle 8 del mattino, agli oltre venti e il numero di ore in cui si è protratta l'iniziativa, hanno spiegato, avrebbero aggravato le cose, e alla fine è scattata l'identificazione e la multa.

