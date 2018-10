Italia-Cina in palio la finale mondiale

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «La Cina è molto più abituata di noi a questo tipo di partite. L'obiettivo prima del Mondiale era di fare esperienza, e ne abbiamo fatta veramente tanta. Ora ce la vogliamo giocare»: con la spensieratezza del suo gruppo di giovani terribili, il ct Davide Mazzanti guida la strada ed i sogni dell'Italvolley in rosa, che stamattina a Yokohama (ore 9,10 nel nostro Paese) affronta la semifinale iridata contro le vice campionesse mondiali (nel 2014, dopo aver battuto in semifinale al Forum di Assago proprio le azzurre) e campionesse olimpiche in carica a Rio 2016. Ma non solo: negli ultimi anni la Cina ha vinto anche la Coppa del Mondo nel 2015 e la Grand Champions Cup nel 2017.Ma l'Italia è reduce da ben cinque affermazioni consecutive sulle fuoriclasse allenate da Jenny Lang Ping: l'ultima, per 3-1, nella prima fase di questa rassegna iridata giapponese, che ha visto Cristina Chirichella e compagne infilare 10 successi di fila, sino allo stop ininfluente di martedì contro la Serbia. «Conosciamo molto bene la Cina, una squadra che di solito accende le nostre ragazze», assicura Mazzanti. Quasi una promessa.riproduzione riservata ®