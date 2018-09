Ippopotami e giraffe che bello il baby safari!

Venerdì 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòCome un safari. Senza essere in Africa, ma al bioparco «Zoom Torino» a Cumiana, provincia di Torino. I bambini possono ammirare ippopotami, rinoceronti per un'avventura a piedi, tra Asia e Africa, scoprendo gli animali nei loro habitat. Esplorano così i due continenti e imparano, sempre all'insegna del divertimento, le curiosità e le particolarità dei vari animali. Tante le aree che i bimbi possono ammirare: in «Hippo Underwater», per esempio, dove vivono gli ippopotami Lisa e Ze Maria, le grandi vetrate fanno sentire inabissati in un mondo subacqueo con i colori brillanti di ben 1500 pesciolini.In «Malawi beach», invece, si sta nell'acqua: è un lago che si affaccia su una spiaggia e le correnti trasportano nella grotta dove si osservano migliaia di pesci tropicali, mentre le razze sguazzano al fianco di stupiti baby nuotatori insieme ai temibili piranha che non fanno paura visto che sono vegetariani.Nella «Mia Africa» si assapora il gusto della savana, a tu per tu con giraffe, zebre, struzzi. Imperdibile l'antico tempio del Marajà custodito da tre tigri. Ai piccoli non resta che armarsi di cellulare per scattare fotografie memorabili.A partire da 3 anni, lunedì-venerdì, 9-18; sabato e domenica fino le 19. Info www.zoomtorino.it