«Io, tra bimbe ribelli e musical»

Si può essere bambine ribelli e poi donne capaci di prendersi il mondo come Frida Kahlo o Michelle Obama? Lo raccontano Margherita Vicario con l'Orchestra Multietnica di Arezzo stasera ai Bagni Misteriosi del Franco Parenti (ore 21, 30 euro).

Storie della buonanotte per bambine ribelli è il primo adattamento assoluto dell'omonimo libro di Elena Favilli e Francesca Cavallo, un testo capace di vendere nel mondo oltre un milione di copie. Narratrice e interprete è l'attrice e cantautrice romana dal curriculum poliedrico: esordio sul set con Woody Allen (To Rome With Love), fiction di successo come I Cesaroni, I Borgia e Nero a metà, questa estate in tour con i brani del suo album Bingo, Margherita Vicario si gode il palco dopo il difficile anno di pandemia: «Ho aderito con entusiasmo alla proposta del regista Francesco Frangipane spiega per l'importanza di questo testo che affronta in modo poetico un tema femminista. Alternando un repertorio musicale che viaggia per tutto il mondo, dal Sudamerica agli Usa all'Italia e alcune mie canzoni racconto in modo semplice e diretto alcune biografie di grandi donne, alcune celebri come la pittrice Frida Kahlo o Michelle Obama, altre meno celebri ma importanti, come la patriota greca e piratessa Laskarina Bouboulina o l'attivista neozelandese per il suffragio femminile Kate Sheppard».

Il mondo di Vicario si dipana oggi principalmente tra teatro e musica: «Mi piacerebbe entrare nel cast di un musical conclude l'attrice perché, se fatti in modo impeccabile, è la forma di intrattenimento più alta».

