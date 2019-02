«Io, surfista estremo, sono a caccia del muro d'acqua più alto del mondo»

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela Calzoni
Nella cantina del palazzo al numero 20 di via Cogne, dov'è stato ucciso Andrea La Rosa, forse non c'erano solo Raffale Rullo e la madre Antonietta Biancaniello. Una o più persone ancora da identificare potrebbero averli aiutati a infilare l'ex calciatore - stordito da una forte dose di psicofarmaci ma ancora vivo - all'interno del bidone del gasolio, a riempirlo di acido e sigillarlo. Il corpo del 35enne, scomparso il 14 novembre del 2017, è stato trovato solo un mese dopo, nel bagagliaio dell'auto della donna.Antonietta Biancaniello e il figlio, però, potrebbero non aver fatto tutto da soli. Il nuovo spunto investigativo arriva dai medici legali Cristina Cattaneo e Andrea Piccinini e dal tossicologo Domenico Di Candia, che in aula hanno illustrato punto per punto la perizia stilata per conto della procura per chiarire la dinamica dell'omicidio. Nella cantina numero 29, quella del delitto, gli investigatori hanno trovato quattro mozziconi di sigaretta. Su uno c'erano tracce di dna dell'imputata, della vittima (che pure non fumava) e di un'altra persona. I consulenti hanno spiegato che altre tracce biologiche appartenenti ad almeno «altri due soggetti sconosciuti» sono state trovate su una presa elettrica e sul cavo di una lampada, portata in quel locale, che però era aperto a tutti. Anche su un muro c'era il dna di La Rosa, misto a quello di altri. Ma non è escluso che siano tracce lasciate tempo prima.Possibile, certo, ma non probabile per il difensore Ermanno Gorpia, convinto che da questi nuovi elementi «potrebbero venire fuori dati molto importanti». «Se il dna sul cavo della lampada fosse identico a quello che c'è sul mozzicone di sigaretta o a quello che c'è sul pavimento ha spiegato - le indicazioni sarebbero ben maggiori». Ma c'è di più. La Biancaniello, che da sempre si è addossata tutte le responsabilità, non avrebbe mai potuto calare il corpo della vittima, che era alto circa 1,70 e pesava 70 chili, nel bidone senza l'aiuto di qualcuno.