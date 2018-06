«Io il Pipita me lo terrei stretto. Icardi? La vedo dura»

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMassimo Briaschi conosce perfettamente l'ambiente-Juve, avendoci giocato per tre stagioni, dal 1984 al 1987. La sua Juventus era vincente, proprio come quella attuale.Lei è stato compagno di o Platini: quanto varrebbe oggi?«Con le cifre che si sentono in giro, direi 500 milioni».I bianconeri intendono vendere Higuain«Per me Gonzalo è uno dei cinque più forti bomber al mondo. Non mi priverei mai di uno come lui. Se dovesse andar via, serve un top player a sui livello».Sono tanti i nomi in gioco, da Icardi a Morata: cosa ne pensa?«Morata non è il sostituto di Higuain. Andrebbe preso a prescindere. Icardi sarebbe una buona soluzione, ma credo che un'operazione con l'Inter non sia per niente semplice, visti i rapporti tra le società».Giusto ripartire da Allegri?«Assolutamente sì. È una garanzia: ha dimostrato, con i risultati che ha fatto, di essere perfetto per la Juve».Juventus ancora squadra da battere anche il prossimo anno?«Beh, non vedo alternative: i bianconeri sono ancora quelli da battere».riproduzione riservata ®