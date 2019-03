Io cresco. Palazzo Marino è vicino alle famiglie con la campagna a sostegno dei genitori. Un numero verde dedicato alle mamme con figli, il pacco dono per i 10 mila nuovi piccoli milanesi nati e la ripartenza da settembre del servizio Bebè Card.

Sono le principali iniziative messe in campo dal Comune, alcune delle quali una riconferma, mentre altre, come il numero verde, sono una novità che sarà pubblicizzata attraverso le affissioni e la distribuzione di locandine e cartoline. Da oggi, infatti, le famiglie con figli che hanno bisogno di informazioni sull'offerta dei servizi possono contattare l'800777888 (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30) e ricevere informazioni sulle forme di sostegno al reddito a loro dedicate, oppure sui servizi offerti dal sistema WeMi, ad esempio, il supporto per le donne in gravidanza, la ricerca di un assistente familiare o i laboratori creativi per i bambini. Gli operatori del numero verde raccoglieranno anche le varie richieste degli utenti per poter poi dare risposte concrete. «Per noi le famiglie vanno aiutate e sostenute e questo vuol dire dare una mano, in un momento tanto importante come quello della nascita dei figli, aiutando di più i servizi a lavorare bene» ha spiegato l'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino «Più welfare non più crociate moralistiche». (S.Rom.)

