«Io, bambino cresciuto continuo a divertirmi»

Doppiatore, attore, autore tv, conduttore. Anche cantante. Pietro Ubaldi, 66 anni, è artista a tutto tondo. Milanese doc, noto per la sua peculiare voce, fa parlare da Capitan Barbossa (Geoffrey Rush) della saga dei Pirati dei Caraibi a fumetti come Patrick, co-protagonista del cartoon Spongebob. Dagli anni Ottanta a oggi la lista è lunghissima. Tra gli autori di Bim Bum Bam (e voce del pupazzo Four), è stato conduttore del programma per ragazzi Game Boat. Ha doppiato Uan, Marrabbio, il gatto Giuliano di Kiss Me Licia, Doraemon (foto), David Gnomo, Benjamin, Bianconiglio, Taz, Balu, Capitan Uncino, Conte Dacula. Senza dimenticare le sigle cantate con Cristina D'Avena.

Un sunto della sua densa carriera.

«Non facile, il percorso è cominciato davvero tanti anni fa. Sembravo destinato a diventare ingegnere meccanico. Studiavo allo scientifico Einstein. Mi divertiva il teatro. Dai 21 ai 25 anni ho fatto tournée e spettacoli un po' ovunque. A inizio degli anni '80, avendo tempo libero e vista la richiesta di voci per i tanti cartoni animati in arrivo in Italia, ho cominciato a dedicarmi al doppiaggio, senza mai smettere di fare altro. E così faccio oggi».

Quale è stato il primo personaggio famoso dei cartoni cui ha dato la voce?

«Il gatto Giuliano in Kiss Me Licia, un cartone seguitissimo e amato ancora oggi. Sono stato inserito anche nel cast della versione in carne ed ossa del cartoon».

Lei è noto per essere la voce di Patrick Stella, della serie animata Spongebob.

«Mi diverte, è un personaggio che mi porto dietro da tantissimi anni. È una serie animata che cattura grandi e piccini. C'è tanto colore, gag divertenti e poi c'è Spongebob del mio amico Claudio Moneta».

Un artista.

«Claudio è super Non a caso, lui è anche direttore di doppiaggio. Sa cambiare la voce in relazione al personaggio che interpreta. È bravissimo».

Anche lei ha doppiato l'attore Geoffrey Rush ovvero Capitan Barbossa nei Pirati dei Caraibi.

«Grandissimo attore, mi dà un piacere enorme poterlo doppiare. Mi piacerebbe incontrarlo un giorno».

Lei come si definisce? Un artista, un attore, un doppiatore?

«Mi considero un bambino cresciuto. Non ho mai perso la passione che avevo da bambino. È soprattutto per questo che mi diverto a doppiare ancora tanto i personaggi dei cartoni animati».

Quanto è importante la città di Milano per lei?

«Milano mi ha dato tutto. Ci sono nato e non l'ho mai abbandonata. La mia carriera di doppiatore è radicata a Milano, poche volte sono andato a Roma, nonostante sia l'altra grande città del doppiaggio. Amo la mia città, ci torno sempre e non me ne vado mai realmente».

Cosa farà non appena usciremo (finalmente) dall'emergenza Covid?

«Ho desideri semplici. Vorrei tornare a teatro o a un concerto. Io amo cantare. Poi vorrei portare mia mamma fuori, in un bel ristorante. Mi manca anche il contatto con i fan, mi manca il Milano Comics, ad esempio. I social aiutano ma vedersi e chiacchierare è ancor più bello».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Marzo 2021, 05:01

