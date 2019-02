Inzaghi vara la Lazio-revolution

Enrico Sarzanini

ROMA - Inzaghi è pronto a rivoluzionare la sua Lazio. Che sia pretattica o che si tratti di prove reali, il tecnico stasera contro il Milan, andata delle semifinali di Coppa Italia, potrebbe proporre la difesa a quattro senza Patric. Lo spagnolo potrebbe pagare il gestaccio di Siviglia (dopo la sostituzione imboccò la via degli spogliatoi salvo poi essere recuperato dal vice Farris), l'allenatore nelle prove di ieri ha confermato Leiva in difesa al fianco di Acerbi con Marusic e Lulic esterni.

Davanti alla difesa Parolo e Badelj con Romulo, Milinkovic e Correa alle spalle dell'unica punta Immobile. Settimana delicatissima per il tecnico che sabato affronterà la Roma nel derby. La sua testa però è solo alla gara di stasera: «Siamo reduci da un'eliminazione con il Siviglia in Europa League che brucia per come si era messa la partita e per come si sono sviluppati gli episodi ma i ragazzi in settimana hanno lavorato bene». Nonostante qualche recupero resta l'emergenza: «Soprattutto in difesa - spiega - ma in questi giorni abbiamo provato a cambiare per vedere chi può adattarsi ai ruoli scoperti».

Una sfida che metterà di fronte i due bomber Immobile e Piatek: «Sono due grandissimi attaccanti, Ciro è qui da tre anni e sta facendo grandissime cose. Il polacco è entrato molto bene nella nuova realtà rossonera. A parte il duello tra questi due attaccanti, sarà una partita che noi dovremo cerare di indirizzare nel modo giusto».

Inzaghi spera di chiudere i primo 90' nel migliore dei modi per giocare il ritorno in tranquillità: «Sarò soddisfatto se vedrò la mia squadra riuscire a disputare una grande gara. Dovremo essere bravi a concedere poco perché sappiamo che i rossoneri sono micidiali nelle ripartenza e quindi dovremo fare la partita tenendo il campo nel migliore dei modi».

