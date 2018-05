Inzaghi spera: Immobile si allena, recupero vicino

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Vuole l'Inter a tutti i costi. Ciro Immobile corre spedito verso l'ultima decisiva sfida contro l'Inter che si giocherà domenica all'Olimpico, quella che potrebbe regalare la Champions alla Lazio e il titolo di capocannoniere all'attaccante, tallonato proprio dall'interista Icardi. Eletto ieri dall'Aic (Assoallenatori) il miglior giocatore dell'anno (sarà premiato martedì 22 maggio alle ore 10.30, presso la sala Giunta della sede del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo) l'attaccante non vuole mancare alla gara più importante della stagione. Fermato da una lesione di primo grado al bicipite femorale rimediata ad appena quindici minuti dall'inizio della gara contro il Torino, Immobile ieri si è sottoposto a dei controlli alla clinica Paidiea che hanno evidenziato un netto miglioramento del quadro clinico. Ecco spiegato il motivo per cui il giocatore nella seduta del pomeriggio a Formello ha iniziato ad allenarsi con il pallone con scatti e movimenti. Un lavoro a parte ma che conferma i progressi registrati negli ultimi giorni e che potrebbe riconsegnare il giocatore a Inzaghi tra domani e venerdì, con la possibilità di svolgere almeno un paio di allenamenti con la squadra per poi farsi trovare pronti per il big match contro la Juve. (E.Sar.)