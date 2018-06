Inzaghi sbarca al Bologna, il Napoli stringe per Leno

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Primo giorno a Casteldebole per Pippo Inzaghi, dov'è stato salutato dall'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Un incontro casuale, che sotto le Due Torri sperano possa essere di ottimo auspicio per SuperPippo: prevista per oggi l'ufficialità del contratto biennale: a 600mila euro netti a stagione. «Non vedo l'ora di cominciare», ha invece scritto su Instagram l'ex rossoblù Simone Verdi a proposito del Napoli, che prova a stringere con il Bayer Leverkusen per il portiere Bernd Leno. Ma Kiss Kiss, radio ufficiale dei partenopei, rilanciando l'ipotesi di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea, ha prefigurato un possibile maxi-scambio: Albiol, Hysaj e Mertens ai Blues, in azzurro Courtois, David Luiz e conguaglio economico. Fantamercato?