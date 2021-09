Inzaghi, il mago dopo la sosta: ora 7 partite in 20 giorni per volare

Alessio Agnelli

Full immersion Inter: in 20 giorni Real, Shakhtar e 5 sfide di campionato per primi tentativi di fuga. Da domenica, a Marassi, per il lunch match contro la Samp di D'Aversa, che aprirà questo tour de force dei campioni d'Italia tra Champions e serie A, alla trasferta di sabato 2 ottobre, in casa del Sassuolo, a chiudere la prima mini-serie di partite ogni 3 giorni.

L'Inter di Simone Inzaghi, dopo la sosta per le Nazionali, ripartirà con un duplice obiettivo: allungare su suolo italico, approfittando dei confronti diretti (nel prossimo turno di A Milan-Lazio e Napoli-Juventus) delle rivali tricolore, e fare più punti possibili in Europa, a cominciare dall'esordio a 5 stelle di mercoledì, contro il Real Madrid di Ancelotti, con pubblico e fattore campo a favore e proseguendo con l'impegno di martedì 28 a Donetsk, contro lo Shakhtar di De Zerbi, terza forza del girone, in una gara già indicativa per la qualificazione agli ottavi. Domenica il target di Handanovic e compagni sarà sulla sfida con la Samp.

E i campioni d'Italia, dalla loro, avranno anche le statistiche, di Simone Inzaghi, top scorer da quando allena (stagione 2016-17) per punti ottenuti (37, frutto di 11 vittorie e 4 pareggi - più 3 sconfitte - in 18 partite) nelle prime uscite post sosta, fra i tecnici italiani.

Con Bologna, Fiorentina e Atalanta (il 25 settembre, al Meazza, l'unico big match nei prossimi 5 impegni di A dei nerazzurri) a seguire in rapida successione, iniziare con il passo giusto è fondamentale. E, contro la Samp, a dettare i ritmi in avanti, sarà ancora Edin Dzeko, rientrato ieri (con Skriniar, De Vrij, Dumfries, Perisic, Brozovic e Calhanoglu) e imprescindibile per leadership, visione di gioco e killer instinct ritrovato. Tante invece le incognite per il partner del bosniaco.

Lautaro e Correa torneranno domani sera (come Vidal e Vecino) e a disposizione da sabato. Sanchez, nella migliore delle ipotesi, tra i convocati. E Sensi, esentato da Italia-Lituania per noie al polpaccio («ma non è nulla, ci vediamo a Marassi»), da valutare in giornata.

