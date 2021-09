Inzaghi-Gasperini: lo scontro in fascia chi potrà esaltare?

Alessio Agnelli

Inter-cambiabile: con Simone Inzaghi alternanza di fattori in fascia, ma identico prodotto. Gol ed assist assicurati, indipendentemente dagli interpreti e dal turnover (quasi) sistematico del piacentino. Che si tratti di Matteo Darmian o Denzel Dumfries, di Ivan Perisic o Federico Dimarco, in casa Inter una delle certezze acquisite in questo avvio di stagione da incorniciare è proprio la grande continuità, di rendimento ed occasioni confezionate, degli esterni di Inzaghi, tutti sul pezzo e decisivi in campionato.

In 5 turni di A, il fatturato complessivo dice, infatti, tre reti e 4 passaggi vincenti già regalati alla causa. Dimarco il più produttivo, con un gol (alla Samp, con punizione all'incrocio da cineteca) e 2 assist (nel 6-1 al Bologna, a Skriniar e Vecino) messi a referto in 2 gare da titolare, Perisic e Darmian i più presenti (4 dall'inizio per il croato, 4 per l'ex United) ed entrambi a bersaglio (nel computo di Darmian anche un assist a Correa a Verona) martedì sera a Firenze, Dumfries il meno impiegato (solo 1 gettone da titolare e 1 passaggio vincente contro il Bologna), ma anche quello con maggiori potenzialità e chance di utilizzo, nell'immediato e in futuro. Nella sfida a tutta fascia di domani (alle 18, al Meazza, diretta tv Dazn) contro l'Atalanta di Gasperini, dovrebbe toccare, infatti, all'olandesone occuparsi di Gosens, a segno martedì sera contro il Sassuolo, come il compagno di reparto Zappacosta.

Per corsa, muscoli e capacità di rendere la pariglia al tedesco attaccandolo, Dumfries sembra, infatti, in netto vantaggio su Darmian per una maglia sull'out di destra. A sinistra, invece, ballottaggio serrato tra Dimarco e Perisic. Con il canterano meno gamba, ma più disciplina tattica, insieme al valore aggiunto di un piede educato sui piazzati. Con il croato maggiore pericolosità offensiva, negli uno contro uno, ma anche qualche disattenzione difensiva qua e là, potenzialmente letale contro la Dea. Deciderà Simone Inzaghi, all'ultimo e tenuto conto del big match di martedì a Kiev contro lo Shakhtar di De Zerbi, già decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions.

Oggi provino in rifinitura per Correa, al massimo in panchina. In attacco Dzeko e Lautaro, a centrocampo Barella (solo un falso allarme a Firenze), out Sensi e Vidal.

