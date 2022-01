Inzaghi ai quarti di Coppa: Empoli ko ai supplementari

Massimo Sarti

L'Inter se la vede bruttissima con l'Empoli a San Siro, vincendo 3-2 solo ai supplementari dopo aver acciuffato il 2-2 nel recupero del secondo tempo grazie a un super gol di Ranocchia. Dopo tanta sofferenza saranno i nerazzurri ad andare ai quarti di Coppa Italia, contro la vincente della sfida di stasera (ore 21, diretta Canale 5) tra Roma e Lecce. Simone Inzaghi conferma l'ampio turnover ipotizzato alla vigilia. In porta c'è Radu, in difesa D'Ambrosio, Ranocchia e Di Marco. Centrocampo con Dumfries e Darmian sugli esterni, Vidal, Vecino e Gagliardini. Davanti, insieme a Lautaro, inizia Correa, ma la partita del Tucu dura appena tre minuti.

Ancora un problema muscolare, un risentimento ai flessori della coscia sinistra, dopo un contrasto con Simone Romagnoli. Correa, da poco rientrato dopo l'infortunio di Roma, esce in lacrime dal campo. Entra Sanchez, che al 13' porta in vantaggio i nerazzurri, insaccando di testa un perfetto cross dalla destra di Dumfries.

L'Inter potrebbe raddoppiare, ma prima Dumfries e poi Lautaro (due volte) si scontrano con un super Furlan. A inizio ripresa Ranocchia si divora il 2-0, ma l'Empoli comincia a giocare con i cambi di Andreazzoli. Uno di questi, Bajrami, pareggia al 62'.

Inzaghi mette Barella, Calhanoglu e Perisic, ma Furlan continua a parare tutto. Un brivido a San Siro quando Sacchi prima concede e poi toglie all'Empoli (dopo revisione al Var) un rigore per un presunto fallo di mano di Dumfries.

Il vantaggio dei toscani è comunque dietro l'angolo ed è rocambolesco: al 76' colpo di testa di Cutrone sulla traversa, ma la palla incoccia nella spalla e nel tacco di Radu e finisce in porta. Entra anche Dzeko per cercare il tutto per tutto, con il 2-2 che arriva al 90' ed è una splendida acrobazia di Ranocchia, un gol da attaccante vero che rimette in piedi le speranze dell'Inter, proprio quando tutto sembrava finito.

Nei supplementari si può fare il sesto cambio e Inzaghino si gioca il partente (verso la Sampdoria) Sensi: ed è proprio il 12 nerazzurro a siglare il 3-2 con un bel destro.

Nella partita del pomeriggio il Sassuolo supera 1-0 il Cagliari grazie ad un gol di Harroui. Saranno i neroverdi a sfidare nei quarti la Juventus.

