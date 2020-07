INZAGHI AFFONDA

Marco Zorzo

La Lazio abdica. Sul ponte sventola bandiera bianca. La squadra di Simone Inzaghi perde 2-1 a Lecce e dice addio alle ultime speranze di restare agganciata al carro dello scudetto. E pensare che le cose si erano messe subito bene, dopo un erroraccio di Gabriel che Caicedo mette dentro con un comodo tap in (5'). Immobile & C. sembrano andare sul velluto, quando Babacar alla mezz'ora trova il pareggio. E prima del riposo i pugliesi avrebbero l'opportunità di andare in vantaggio, ma Mancosu calcia alto il rigore.

Poco male, perché in avvio di ripresa (47') Lucioni firma il sorpasso decisivo. Poi girandola di occasioni, da ambo le parti, ma il risultato non cambia. Per il Lecce una vittoria che riporta la Liverani-band sulla rotta della salvezza. La Lazio, secondo ko consecutivo, dà addio alle speranze tricolori. C'est la vie.

