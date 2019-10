Investito a otto anni, condizioni disperate

Lotta disperatamente per sopravvivere il bimbo di otto anni che martedì pomeriggio è stato travolto da un'auto mentre in compagnia della madre stava attraversando sulle strisce pedonali viale Lombardia a Cologno Monzese.

Il piccolo di origini bengalesi e residente a pochi metri dal luogo dell'incidente - è ricoverato al Niguarda in condizioni disperate. Martedì pomeriggio è arrivato in ospedale già in coma. Ha riportato traumi al cranio e al torace, ed è stato portato subito in sala operatoria. La prognosi resta riservata.

Alla guida della Fiat unto che lo ha travolto c'era un ragazzo di 21 anni, che si è fermato subito per portare i primi soccorsi. Ai vigili ha dichiarato di aver superato un'auto che stava svoltando e dii non essersi accorto del bambino che stava attraversando la strada.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

