Investì vigile, patteggia 3 anni per furto

Il suo nome sarà per sempre legato alla morte di Niccolò Savarino, il vigile che il 12 gennaio 2012 venne travolto e ucciso da un suv, nel tentativo di fermare un sospetto. Alla guida c'era Remi Nikolic, all'epoca minorenne ma oggi 26enne, che dopo aver scontato la pena per quell'omicidio di 9 anni e 8 mesi, ieri ha patteggiato altri 3 anni e 2 mesi per due furti in casa commessi il 22 febbraio 2020. Nikolic era appena uscito dal carcere da una decina di giorni quando assieme a due complici aveva svaligiato gli appartamenti. Il giudice Orsola De Cristofaro ha accolto la richiesta dell'avvocato difensore David Russo e ha ratificato il patteggiamento al 26enne, che intanto è stato scarcerato perché gli sono stati concessi i domiciliari.

All'istanza di domiciliari è stata allegata una dichiarazione di disponibilità all'accoglienza per un tirocinio formativo in una cooperativa finanziata dalla Fondazione Don Gino Rigoldi. Lo stesso vale per i suoi compagni di furto, arrestati tutti assieme il 9 luglio scorso grazie a un'indagine della Squadra mobile su una serie di furti. Per la morte di Savarino ha scontato in carcere 5 anni e mezzo e poi Nikolic ha ottenuto l'affidamento in prova, terminato l'11 febbraio 2020. A settembre c'era stato un altro capitolo della dolorosa vicenda: l'assoluzione di Milos Stizanin, il serbo che era in auto con Nikolic quel giorno e che rispondeva di concorso in omicidio volontario. Per la Corte non ha partecipato attivamente all'azione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Febbraio 2021, 05:01

