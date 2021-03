Investe ciclista e scappa preso il pirata in car sharing

È un 32enne italiano il pirata della strada che a mezzogiorno di giovedì scorso ha investito con l'auto in sharing Car2Go un ciclista di 74 anni mentre pedalava in viale Regina Margherita. La polizia locale lo ha identificato e denunciato a piede libero per omissione di soccorso. Gli investigatori hanno ricevuto un aiuto importante da un automobilista che non solo ha assistito alla scena ma ha anche fornito il video ripreso dalla telecamera installata sulla propria vettura, la cosiddetta dashcam.

Nelle immagini si vedeva una Smart che travolgeva l'anziano mentre procedeva in direzione piazza Cinque Giornate e poi proseguire la marcia senza fermarsi dal ferito, le cui condizioni non sono gravi. Da quel video non era del tutto chiaro che fosse un mezzo sharing ma grazie alle telecamere montate sui mezzi Atm è stato possibile risalire alla targa e contattare la società.

In breve è stato consegnato il nome collegato al profilo attivo in quel momento, ovvero il 32enne che aveva regolarmente noleggiato l'auto con la propria identità. L'uomo è stato portato agli uffici dei vigili per le formalità e agli agenti è apparso frastornato, come se non avesse davvero capito la gravità del suo gesto. In ogni caso non è stato in grado di spiegare i motivi della sua fuga. (S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA