Invasione di gattini alla Milano Pet Week (domani e domenica). Non sono i comuni micetti, bensì i famosi 44 Gatti, adorati dai bambini e star della serie d'animazione trasmessa su Rai Yoyo. I gatti musicisti Lampo, Milady, Pilou e Polpetta danno vita a fantastiche avventure in uno speciale fuori salone con tante attività per i baby spettatori che trascorrono ore di puro divertimento: si parte domani alle 13.30 con un servizio fotografico e selfie imperdibili a City Life; alle 15, poi, in via Dante, Lampo e Milady animano la parata Pet Street by Purina e alle 16,45 in piazza Scala prendono parte al Pet Pride. Gran finale domenica (ritrovo alle 10 in piazza del Cannone) quando i gattini più rock della tv sono in prima fila alla prima grande passeggiata con animali nel centro della città. Poi, le sorprese proseguono a Fieramilanocity dal 4 al 6 ottobre, quando i piccoli possono immergersi in un'area ad hoc dedicata appunto ai 44 Gatti. Qui, con mamma e papà, sono catapultati nel mondo del cartoni, fra proiezioni inedite, laboratori di disegno e sedute di make up per trasformarsi in giocherelloni gattini. Attività gratuite. Info www.petsinthecity.it. (S.Rom.)

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA