Intossicati dalla caldaia difettosa. Potrebbe essere questa la causa che ha fatto rischiare la vita a una famiglia di quattro persone, tutte di origine peruviana, e a due connazionali, la scorsa notte, a causa di una presunta fuga di monossido di carbonio, in via Verdi, a San Giuliano Milanese. Una bimba di quasi tre mesi, in particolare, è stata trasportata d'urgenza, insieme alla sua mamma, per ricorrere alla camera iperbarica. Non dovrebbe comunque trovarsi in pericolo di vita. Nella notte i vigili del fuoco perché la famiglia manifestava sintomi di intossicazione insieme ad altre due persone. Sei le persone coinvolte, secondo quanto riferito dai carabinieri: la mamma 24enne e la neonata, entrambe in codice giallo, alla Clinica De Marchi; un altro figlio, di due anni, e il padre, di 25, in codice verde, per accertamenti, all'ospedale di Melegnano. Un altro uomo di 49 anni e una donna di 47, anch'essi peruviani, al Policlinico per accertamenti. Insieme all'Ats e ai carabinieri, i pompieri hanno posto i sigilli a una caldaia murale presente nell'appartamento. (G.Sal.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Luglio 2020, 05:01

