Interrompe la Messa con le bestemmie

È entrato in chiesa come un fedele qualunque, ha atteso l'inizio della Messa e in un momento di silenzio ha iniziato a urlare una serie di bestemmie. Il disturbatore è un 21enne italiano di origini egiziane, con precedenti per altri reati. Dopo alcuni minuti di imbarazzo dei presenti, in chiesa sono arrivati due poliziotti, contro i quali il 21enne si è scagliato con altrettanta violenza verbale.

L'episodio è avvenuto alle 18 di lunedì nella chiesa Beata vergine Immacolata e Sant'Antonio in viale Corsica. Per il ragazzo, che non ha fornito alcuna spiegazione per il suo gesto, è scattata una denuncia per bestemmie. «Se fosse stato un cristiano a bestemmiare in una moschea di Milano, oltre alle reazioni violente dei musulmani, avremmo dovuto assistere a chissà quanti strepiti della sinistra, che invece è sempre silenziosa quando a essere insultata è la religione cristiana, usando due pesi e due misure», ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato, il quale ha spiegato che la vicenda si risolverà nel pagamento di una multa di un centinaio di euro.(S.Gar.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA