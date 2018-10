Inter, Zhang jr. più Marotta

Venerdì 26 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Al via l'era di Zhang Jr. Finalmente ci siamo, dopo mesi di attesa e di apprendistato nel consiglio d'amministrazione dell'Inter e alla Pinetina, Kanyang Zhang, detto Steven, 27 anni ancora da compiere (il 21 dicembre) ma già tra i 40 imprenditori under40 più influenti in Cina secondo la rivista Fortune, da questo pomeriggio sarà il presidente più giovane della storia della Beneamata e il ventunesimo in 110 anni di società.Succederà ad Erick Thohir, in carica dall'autunno 2013 e finalmente in uscita dopo la fumata bianca di settimana scorsa con Suning, per la cessione del restante 31,05% dell'Inter in suo possesso al gruppo di Jindong Zhang. Il cambio al vertice sarà, infatti, il pezzo forte dell'annuale Assemblea degli Azionisti nerazzurri, in programma dalle 14 di oggi presso l'Hotel Magna Pars di Milano ed attesissima, da soci e tifosi, per la seconda svolta epocale in pochi anni. All'ordine del giorno anche l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del club, con due posti (quelli di ET e di Handy Soetedjo) probabilmente liberi da subito e da riempire. Oggi, però, la scena sarà tutta per Zhang Jr, alla prima uscita ufficiale da nuovo presidente dopo le prove generali di mercoledì a Barcellona (prima un pranzo con Bartomeu e Braida, poi fianco a fianco al numero 1 blaugrana al Camp Nou). Poi, a stretto giro di posta, potrebbe arrivare anche l'annuncio di Beppe Marotta, come nuovo amministratore delegato o direttore generale. Nell'immediato, dovrebbero rimanere in sella Alessandro Antonello (attuale Ceo) e Giovanni Gardini (dg e uomo di fiducia di Suning). Ma l'avvento in nerazzurro dell'ex dirigente della Juventus, già definito nei dettagli e fortemente voluto da Steven Zhang, sembra davvero dietro l'angolo e foriero di almeno un cambio nella governance.Per la squadra, invece, un venerdì di riposo, dopo la seduta di scarico di ieri post-Barcellona. Sul 2-0, indolore, di Champions League è tornato Borja Valero. «Non siamo riusciti a concludere, peccato, ma il Barça senza Messi ha fatto un ottimo lavoro collettivo - ha chiosato lo spagnolo a Cadena Ser - e una delle migliori partite di quest'anno. Chi vedo favorita per la Champions? Le solite, anche la Juve si è rafforzata, ma spero che non arrivi in finale».riproduzione riservata ®