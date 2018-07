Inter-Vrsaljko sono più vicini

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Vrsaljko, ha vinto l'Inter: sarà prestito oneroso con diritto di riscatto. Per i primi segnali d'apertura dell'Atletico Madrid è servita tanta pazienza (e più di un mese di contatti), unitamente a un'offerta cash al rialzo, che rendesse quasi un pagherò l'acquisto a titolo definitivo (e non obbligatorio) del nazionale croato a giugno 2019. Ma, fra il club di Suning e i Colchoneros, c'è finalmente un principio d'intesa per il trasferimento in nerazzurro di Sime Vrsaljko.A sbloccare lo stand by delle ultime settimane, il pressing costante dell'agente del classe '92 di Fiume con la dirigenza dell'Atletico, recalcitrante alla formula Ausilio fino a ieri, ma convinta dalla voglia di nerazzurro dell'ex Sassuolo (già d'accordo con Suning per un quinquennale da 3 milioni a stagione) e dall'ultima offerta presentata dall'agente di Vrsaljko, Giuseppe Riso, per conto dell'Inter.Sul piatto 8 milioni di euro per il prestito del croato, più altri 17 per il riscatto tra un anno, per un ammontare complessivo di 25. E l'obiettivo dei nerazzurri è di arrivare alla definitiva fumata bianca entro il weekend, per consentire al terzino destro vicecampione del mondo di presentarsi all'appuntamento con le visite mediche, e la firma del nuovo contratto con l'Inter, tra lunedì e martedì. «Vrsaljko? La trattativa è aperta, i direttori stanno lavorando su questo fronte - la conferma del Ceo Antonello -, vedremo come si evolveranno le cose».L'amministratore delegato nerazzurro ha parlato anche di Icardi («Nelle prossime settimane il rinnovo») e di Vidal, altro obiettivo caldissimo e al vaglio «dei direttori. Vedremo se anche questa sarà una strada fattibile».Per il 31enne cileno, attratto dalla soluzione Inter e pronto a ridursi l'ingaggio (da 7 milioni più bonus a 4,5 annui) pur di sbarcare a Milano, il nodo resta sempre Joao Mario, in uscita per 25-30 milioni, ma ancora senza squadre interessate all'acquisto cash (da Betis e Sporting solo proposte di prestito). Non è escluso, quindi, che, per arrivare a Vidal, Suning non rinunci a Matias Vecino, valutato 35-40 milioni e possibile oggetto di discussione tra Inter e Chelsea, a margine del test di domani (alle 20) a Nizza. Per il 1° match dell'International Champions Cup, recuperati Politano e Karamoh. In dubbio Dalbert e Valero, out Nainggolan.riproduzione riservata ®