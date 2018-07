Inter-Vrsaljko: si fa nel weekend

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Nel weekend la risposta dell'Atletico per Vrsaljko, concorrenza-Roma per Malcom. Mentre Piero Ausilio è a Nanchino (con il Cfoo Gardini: da domani attesi in Cina anche Antonello, Williams e Faulkner) per il consueto vertice programmatico con il board di Suning, in casa Inter prosegue la rincorsa agli ultimi rinforzi di mercato, con accelerata in vista per Sime Vrsaljko e brusca frenata per Malcom Oliveira.Per il terzino destro dell'Atletico l'offerta è sul tavolo, leggermente modificabile nelle cifre ma non nella formula dell'operazione. Ossia un prestito oneroso con diritto di riscatto, che porterebbe nelle casse dei Colchoneros 6 milioni subito (8 al massimo) e altri 18 (16) non obbligatori (ma di fatto un pagherò) a giugno, per un ammontare complessivo di 24.Prima della partenza per la Cina, trovata da Ausilio anche l'intesa con l'agente di Vrsaljko, Giuseppe Riso, sulla base di un quinquennale da 3 milioni a stagione. Manca solo la risposta dell'Altetico, attesa tra domani e dopo, quando il diesse nerazzurro sarà di nuovo in Italia per occuparsi della questione. Lo stand-by degli ultimi giorni ha prodotto, invece, ulteriori turbative sul fronte-Malcom. Al Bordeaux, che pretende ancora l'obbligo di riscatto per il brasiliano (40 milioni di valutazione), si è aggiunta la Roma, «molto interessata - ha confermato l'agente del classe '97 carioca Fernando Garcia -. Nelle prossime ore avrò un contatto con Monchi, al giocatore piacerebbe venire in Italia». Se a Milano o nella Capitale resta da vedere. Chi all'inizio dell'estate ha lasciato, invece, Roma per il ritiro nerazzurro di Appiano è Radja Nainggolan, sostituito nel secondo test-match di pre-season con il Sion per un «lieve affaticamento al quadricipite della coscia sinistra». In giornata, gli accertamenti strumentali per il Ninja (e per Karamoh, contuso), anche se filtra ottimismo da Appiano.Da valutare, invece, una presenza dell'ex giallorosso nell'amichevole di domani sera (ore 20.15, a Pisa) contro lo Zenit di San Pietroburgo. In avanti, con Lautaro Martinez potrebbe trovar spazio Icardi, alla prima assoluta con El Toro.riproduzione riservata ®