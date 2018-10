«Inter, torniamo a vincere»

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «La famiglia Zhang una garanzia. Steven ti guarda e ti sembra dire: chi vuole stare con me, deve stare con l'Inter. Il traguardo è rimanere in Champions». E nell'elite del calcio italiano e internazionale, «andando a ricollocarsi nelle prime quattro di serie A pure quest'anno».Luciano Spalletti non si sbilancia come Steven Zhang, ma, del discorso programmatico del neo eletto presidente all'Assemblea dei soci, condivide ogni passaggio e concetto espresso. A cominciare dallo slogan di presentazione, «riportare l'Inter in cima al mondo», altisonante ma in linea «con la grandezza di questa famiglia - ha proseguito il tecnico di Certaldo da Appiano Gentile -. Sono stato in Cina prima di fare l'allenatore dell'Inter e ho conosciuto anche il papà di Steven. Abbiamo come presidente una persona importante, estremamente lucida, che è una garanzia per il futuro di squadra e società. Quando ti viene a parlare, Steven ha una sintesi nello sguardo per cui ti vuol dire che è dalla tua parte 24 ore su 24 per costruire un'Inter forte. Chi vuole stare con lui deve stare con l'Inter, dev'essere l'Inter, avendo a cuore questa realtà come lui, con entusiasmo. E senza nessuna paura del prossimo step, andare a giocare e a vincere delle partite importanti- ha sottolineato Spalletti-. Ci servono dei grandi risultati, anche se il traguardo è rimanere in Champions e nelle prime 4 della classifica. In campionato ci sono squadre forti, dobbiamo ripartire dalle ottime prestazioni delle ultime partite».Dimenticando Barcellona e «nei ragazzi ho già visto un segnale di reazione. Alla ripresa, mi hanno mandato subito questo messaggio, di non stare lì ad aspettare ma di andare a comportarsi facendo sì che le cose accadano come noi vogliamo che vadano». E iniziando da Lazio-Inter di stasera (tempo permettendo «ma noi andremo lì per giocare»), nel remake dello spareggio-Champions del 20 maggio. «Il ricordo è di una partita vinta tra mille difficoltà e di una tifoseria in festa per l'obiettivo raggiunto - ha concluso Spalletti -. Bisogna solo tentare di rifarlo, visto che non vogliamo fermarci a una sola vittoria di quel tipo, ma vogliamo ripeterci e vincere anche gare più importanti».riproduzione riservata ®