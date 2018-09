Inter, tegola Lautaro

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Nuovo stop per Lautaro: fuori contro Parma e Tottenham e a rischio Samp. Dopo la panchina di Bologna e la doppia esclusione precauzionale dai test-match dell'Argentina di Scaloni («Avrei voluto giocare- ha confessato El Toro al Clarin -, ma non ero al 100% e abbiamo deciso di non rischiare») contro Guatemala e Colombia, Lautaro Martinez salterà per infortunio anche la sfida di sabato con gli emiliani e l'attesissimo ritorno in Champions League di martedì contro gli Spurs di Pochettino. Il responso funesto, e a sorpresa, è arrivato infatti nel primo pomeriggio di ieri, dopo la risonanza magnetica, effettuata dal classe '97 di Bahia Blanca presso l'Humanitas di Rozzano, che ha evidenziato «il persistere dei postumi dell'ematoma al soleo del polpaccio sinistro».Per Lautaro, quindi, altre due settimane di stop, con rientro tra Samp (il 22, a Marassi) e Fiorentina (il 25, al Meazza, più probabile). E con buona pace di Spalletti, che dovrà fare di necessità virtù in attacco, specie contro il Parma, tenuto conto di Icardi (in odore di minuti nel test-match di stanotte- alle 2 italiane- tra Argentina e Colombia) di rientro solo venerdì e del solo Keita a disposizione in attacco.Poi, in Champions, dovrebbe tornare Maurito dal primo minuto. «E lui è importantissimo per il gruppo. E' uno che dà il 100% per un compagno ed è una cosa che ho vissuto e visto dentro e fuori lo spogliatoio - ha proseguito Lautaro Martinez ai microfoni del Clarin -. Poi come calciatore non c'è molto da dire su Icardi: è un attaccante potente, che salta i due centrali. E questo è molto importante per ricevere palla alle sue spalle». Per ora, dovrà fare da spettatore, rinviando l'appuntamento con la Champions. «Una competizione che mi emoziona. Avremo partite molto belle con Barcellona, Tottenham e PSV. In un girone che tutti vedono come il gruppo della morte. Però bisogna lavorare, allenarsi e dare il meglio per cercare di fare la storia». Conoscendosi soprattutto in campo, «visto che siamo una squadra nuova con tantissimi nuovi innesti», e assimilando «le idee di Luciano Spalletti per portarle in campo. Forse ci manca ancora il poterle esprimere nei 90 minuti- ha concluso Lautaro Martinez -, ma siamo un gruppo importante e ci stiamo lavorando».riproduzione riservata ®