INTER, SUPPORTER IN RIVOLTA

Alessio Agnelli

Anche Zhang Jr dimissionario dall'ECA e pronto ad abbracciare il nuovo format. Nella notte di domenica, l'annuncio, in contemporanea con gli altri dissidenti, dell'adesione dell'Inter allo scisma delle big d'Europa dalle competizioni Uefa. Nel pomeriggio di ieri, le dimissioni di Steven Zhang (dopo quelle di Agnelli) da consigliere della European Club Association, a conferma delle intenzioni separatiste della Beneamata. In ballo una pioggia di milioni (5/6 i miliardi stanziati da JP Morgan per la SL, 3,5 da dividere tra i 15 club fondatori -12 ad oggi-, circa 300 milioni a testa) che potrebbe sistemare i conti in viale Liberazione, anche al netto di possibili sanzioni da Fifa e Uefa. Ma che già fa discutere, fra tifosi e grandi ex. Dura la presa di posizione della Curva Nord: Non ci interessano Inter-Bayern, Inter-Real Madrid e Inter-Manchester City ha chiosato Renato Bossetti, membro di spicco del tifo organizzato- senza le trasferte a Praga, a Varsavia o a Benevento. Il calcio è del popolo. Speriamo sia solo un tentativo per levare il pallino del denaro dalle mani di Fifa e Uefa. E stessa reprimenda anche dai tifosi vip (da Mentana e Lerner a Salvatores e Paolo Rossi) in una lettera aperta a Zanetti, chiamato a dissuadere la società da un passo falso così grave. Per Walter Zenga è invece un progetto che potrebbe distruggere i piccoli club, un modo per fare più soldi e aumentare i ricavi delle big. E non mi piace, ma non credo nemmeno si farà, viste le sanzioni promesse.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA