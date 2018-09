Inter, Suning al 100%

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - ET in uscita, entro fine stagione Suning al 100 per cento e Zhang Jr alla presidenza. In casa Inter proseguono le grandi manovre del colosso di Nanchino anche sul fronte societario e con un obiettivo cerchiato in rosso: l'acquisto del 30% di azioni ancora in mano ad Erick Thohir e il pieno controllo della Beneamata, come da accordi presi. Il tycoon indonesiano, che ha già salutato il DC United nella Major League Soccer, è infatti in possesso di un'opzione Put, siglata nel 2016 ed esercitabile entro i primi 6 mesi dell'anno prossimo, che gli consentirebbe di vendere ad un determinato prezzo di mercato (secondo ET tra i 150 e i 200 milioni di euro di valutazione) entro il 30 giugno 2019.Ma, se dalla Cina è arrivato l'ok a comprare, resta ancora da dirimere la questione modalità di pagamento: per Thohir in contanti, per gli Zhang, vincolati dal ferreo regime del governo cinese in tema di investimenti esteri, in azioni del gruppo Suning. E, al momento, unico e vero nodo del contendere nella trattativa fra le parti. Che ET sia intenzionato a lasciare è confermato infatti anche dalla recente uscita di scena di Michael Williamson (ultimo uomo di fiducia di ET) dal board nerazzurro. Un addio, seguito a quello di Michael Bolingbroke nel 2017, che priva Thohir di ogni punto di riferimento in società e che depone a favore del closing con il gruppo di Nanchino nei tempi prestabiliti.Poi, via all'era di Steven Zhang, primogenito del patron di Suning ed erede designato alla presidenza dell'indonesiano, per presenze sul campo (sempre al seguito della squadra) e a Milano (dove si è trasferito in pianta stabile). Per i nerazzurri, intanto, in giornata la ripresa della preparazione ad Appiano. Assenti 11 nazionali (compresi Icardi e Martinez, da ieri con l'Argentina; oggi l'esito degli accertamenti), Luciano Spalletti dovrà rinunciare anche a D'Ambrosio (in mattinata accertamenti all'Humanitas), ko a Bologna. Allarme rientrato invece per Nainggolan, anche se il belga sarà valutato nel pomeriggio dallo staff sanitario della Pinetina e, forse, domani a Rozzano.riproduzione riservata ®