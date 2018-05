Inter, spareggio da 31 milioni

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - Maurito e una rete da 30 milioni e spicci per il sogno-Champions. Se lo scontro diretto di domenica sera all'Olimpico con la Lazio rappresenterà per Mauro Icardi l'occasionissima da non fallire, e da celebrare possibilmente con un gol (anche per la sfida nella sfida con Immobile, a + 1, per il titolo di capocannoniere), per Suning potrebbe significare una boccata d'ossigeno, e di milioni in entrata, in vista del rendez-vous di fine giugno con l'Uefa.Con il quarto posto, che, da quest'anno, garantirà l'approdo diretto alla fase a gironi della prossima edizione di Champions League, nelle casse nerazzurre potrebbero, infatti, entrare a stretto giro di posta 15 milioni di quota fissa (per l'accesso ai gironi) e, cammin facendo, altri 2,7 milioni a vittoria e 900mila euro per ogni pareggio conquistato sul campo, per un ammontare massimo di 31,2 milioni di euro. E motivo più che sufficiente per raddoppiare gli sforzi all'Olimpico, centrando il visto per l'Europa che conta a 6 anni dall'ultima partecipazione e la tranquillità economica, fondamentale per pianificare e rinforzare la rosa in estate. Il quarto posto agevolerebbe, tra l'altro, anche il rinnovo di Icardi, ancora in divenire e con appuntamento fissato la prossima settimana, per discuterne a bocce ferme. L'intenzione dell'Inter è di blindare l'argentino con un super-contratto (7-8 milioni a stagione) e con una clausola da 180 milioni, contro i 110 attuali. In vista del prossimo anno, definito invece il secondo colpo a parametro zero in entrata.Dopo il laziale Stefan De Vrij, già ufficializzato da Ausilio, ieri mattina visite mediche all'Humanitas di Rozzano e firma sul contratto (triennale, da 3,5 milioni a stagione) anche per Kwadwo Asamoah, in uscita dalla Juventus. «Tra sette, dieci giorni», infine, gli esami di idoneità sportiva di Lautaro Martinez. «C'è un accordo di massima già chiuso con il Racing- ha chiosato Carlos Yaqué, agente del Toro, a fcinternews.it-. Stiamo aspettando una chiamata dell'Inter per volare in Italia per le visite mediche. Al 99% sarà nerazzurro da luglio, il 100 solo dopo gli esami e aver definito tutto con la società».riproduzione riservata ®