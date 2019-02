Inter, Spalletti salvo. Per ora

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - In salvo, fino a prova contraria e con i più criticati, ma a rialzare il livello di tensione con Suning l'ultimatum che non t'aspetti: «Rinnovate il contratto di Icardi». A Parma, Luciano Spalletti ha recuperato crediti e punti salvezza, centrando la prima vittoria dell'anno (l'ultima il 29 dicembre, a Empoli, prima della sosta) in campionato e il pass per lo step successivo di giovedì contro il Rapid Vienna, per i 16esimi di Europa League.Ma, tra le tante note positive del, molte a firma del nocchiero di Certaldo, perseverante e lucido nelle scelte, anche un acuto stonato da parte del toscano, forse per difendere Maurito alla settima partita consecutiva senza gol ed evidentemente condizionato dai discorsi sul rinnovo. Quella di Spalletti è stata, infatti, un'invasione di campo in piena regola, consumata a caldo nel post-partita del Tardini e, ovviamente, a spese di Marotta e Ausilio, destinatari del diktat del tecnico («I direttori definiscano la questione al più presto: io non ho creato nessun problema, è ora di chiarire con Icardi»), che non hanno gradito.E che dovranno accelerare ora con Wanda Nara, per non alimentare ulteriormente la querelle e turbative per il capitano. La prova di Mauro Icardi al Tardini è stata in linea con le ultime: evanescente e non pervenuto al tiro. Serve una scossa, in positivo. Come è successo a Nainggolan e Perisic, tra i migliori al Tardini, dopo i mal di pancia degli ultimi tempi e i propositi d'addio. Il croato ha dimenticato l'Arsenal, tornando a volare in fascia. Il belga infortuni e qualche eccesso di troppo, mostrando leadership, strappi palla al piede e senso dell'assist. Spettacolare l'imbucata per il gol di Lautaro, altro protagonista di giornata e bollato troppo in fretta come nuovo Gabigol. El Toro ha messo in carniere 4 gol e un assist in 600 minuti di serie A, non male per un classe '97 al debutto. Intanto, verso il rientro in Europa League anche Borja Valero e Keita, in gruppo nella seduta di ieri e recuperabili per l'impegno con il Rapid.riproduzione riservata ®