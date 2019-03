Inter, silenzio parla Zanetti «Icardi, il caso è chiuso»

Alessio Agnelli

MILANO - Icardi ritrova Perisic e va subito a segno in partitella. Come ai vecchi tempi, quando nel rettangolo di gioco anteponevano l'interesse comune ai problemi personali, assistendo con rara maestria e realizzando con puntualità e altrettanta perizia. Mauro Icardi e Ivan Perisic ieri pomeriggio si sono ritrovati così. Con qualche questione personale ancora da risolvere, ma decisivi e nuovamente complementari sui campi di Appiano Gentile, come se nulla fosse successo.

L'uno a fianco dell'altro per tutte le partitelle a campo ridotto che hanno concluso l'allenamento, quasi a sancire l'avvenuta tregua tra Maurito e l'ala croata dello spogliatoio.

Alla seduta di ieri non ha preso parte Marcelo Brozovic (per lui un lavoro personalizzato dopo i 90 minuti di domenica in nazionale e il recente infortunio), ma l'ex Dinamo Zagabria il suo consenso l'aveva già postato martedì via Twitter, commentando con un like la notizia del ritorno in gruppo del rosarino.

L'ultimo step da superare per Icardi sarà il confronto con la squadra al completo (oggi i rientri di Politano, Vecino, Miranda, Lautaro e Joao Mario; ieri con i croati alla base anche Keita), in programma prima dell'allenamento di questo pomeriggio, alla presenza della dirigenza e di Luciano Spalletti (ieri a Roma per la laurea del figlio Samuele). Ma una semplice formalità, a sentire Milan Skriniar. «Che cosa è successo ad Icardi? Dovreste chiederlo a lui - ha chiosato l'ex sampdoriano al portale slovacco Sport.sk -. Certo, noi giocatori non abbiamo alcun problema con Mauro e nemmeno lui con noi. Spetta a lui concludere questa situazione». Anche se, per un posto tra i convocati per l'impegno di domenica con la Lazio, l'ultima parola sarà di Spalletti. «Icardi? Credo se ne sia parlato troppo- ha chiuso l'argomento Javier Zanetti -. Ora concentriamoci sul campo perché mancano 10 gare e dovremo essere focalizzati sul finale di stagione, davvero fondamentale».

Con la Lazio out Stefan De Vrij per una distrazione agli adduttori. Per l'olandese 3° forfait su 3 incroci stagionali con la sua ex squadra e obiettivo Atalanta (il 7 aprile al Meazza). E a rischio anche Nainggolan, in progressiva ripresa ma a parte anche ieri. «Domenica incontriamo una diretta rivale per la qualificazione in Champions. La risposta nel derby è stata molto forte - ha concluso Zanetti-: una gara sentita, fondamentale per la classifica. Ora sia terzi e dobbiamo continuare su questa strada».

