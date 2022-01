Inter, Sensi e Vecino alla serata dei saluti: con l'Empoli può essere l'ultima in nerazzurro

Alessio Agnelli

Inzaghi, in Coppa Italia turnover quasi obbligato e prima assoluta senza Brozovic. Tutta colpa di una squalifica pendente dalla passata edizione. Ma, questa sera (alle 21, diretta tv Canale 5, arbitro Sacchi), nell'ottavo di finale in gara secca contro l'Empoli di Andreazzoli, Simone Inzaghi dovrà fare di necessità virtù, ovviando al primo stop forzato di Marcelo Brozovic (finora 28 gare -21 di A, 6 di Champions, 1 di Supercoppa- su 28 in stagione, tutte da titolare), appiedato dal Giudice Sportivo, e al debito d'ossigeno generalizzato di molti stacanovisti della rosa.

Il primo nodo da sciogliere è il sostituto del croato: in corsa per una maglia Roberto Gagliardini e Arturo Vidal, con caratteristiche differenti rispetto al 29enne di Zagabria e tra loro, e con il bergamasco in leggero vantaggio sul cileno nella griglia di partenza. Più defilati, invece, Matias Vecino e Stefano Sensi, anche per non inficiare trattative di mercato potenziali o già definite.

Per entrambi Inter-Empoli potrebbe rappresentare, infatti, l'ultima partita in nerazzurro. Sull'uruguagio, libero a parametro zero il prossimo 30 giugno, c'è la Lazio dell'antico mentore (all'Empoli nel 2014-15) Maurizio Sarri, che potrebbe richiederne l'acquisto anticipato, dietro modesto indennizzo (2-3 milioni) a Suning. Sull'ex Sassuolo la Sampdoria, già ai dettagli con l'Inter per la definizione del prestito secco di Sensi in blucerchiato per i prossimi 6 mesi. Nei discorsi tra club, è uscito anche il nome del norvegese Morten Thorsby, scontento alla Samp e una soluzione(sempre in prestito semestrale) al vaglio di Marotta e Ausilio, se si concretizzasse anche l'addio di Vecino. Questa sera saranno ancora Barella e Calhanoglu a completare la mediana di Inzaghi contro l'Empoli.

A meno che il piacentino non conceda un turno di riposo anche al sardo, tra i più spremuti, liberando uno slot anche per il Guerriero Vidal. Sugli esterni Dumfries, al posto di Darmian, e Perisic, confermatissimo. In difesa a riposo Skriniar e Bastoni: linea a 3 con D'Ambrosio, De Vrij e Dimarco. Davanti Lautaro e Correa per Dzeko e Sanchez.

