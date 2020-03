Inter, sedute e pasti a casa con donazioni

Alessio Agnelli

MILANO - Allenamenti personalizzati e pasti consegnati a domicilio: l'Inter si è organizzata così in tempi di Coronavirus. Chi a casa propria, chi, come Christian Eriksen, sfrattato dall'albergo milanese in cui alloggiava per chiusura dell'esercizio, al Centro Sportivo di Appiano Gentile. Ma i nerazzurri di Antonio Conte, anche in quarantena, continuano a lavorare da squadra, mantenendo le... distanze, come da protocollo, ma allenandosi, come d'abitudine, e osservando lo stesso regime alimentare anche tra le mura amiche.

Il periodo di auto-isolamento, imposto dalla società dopo la positività dello juventino Rugani al COVID-19, terminerà mercoledì prossimo. Fino ad allora (ma non è escluso che la chiusura della Pinetina si possa protrarre almeno sino ad aprile), sedute individuali e personalizzate per tutti studiate da Antonio Pintus, il super-preparatore dell'ex ct, scippato in estate al Real. Del nutrizionista Matteo Pincella invece il rigido regime alimentare, a cui i calciatori dell'Inter e famiglie dovranno sottoporsi durante la quarantena.

Per Handanovic e compagni spesa quindi evitata e pasti (in vaschette sigillate) direttamente consegnati a domicilio dalle cucine di Appiano tramite la security di Suning. Per Lautaro anche un extra di una grigliata terrazza, e subito smaltita da «un altro pomeriggio di allenamento a casa». Poi il videomessaggio social: «In Italia stiamo vivendo una situazione davvero molto complicata. Voglio mandare un messaggio a tutti per chiedervi per favore di restare a casa e non uscire - ha chiosato El Toro -. Seguiamo le indicazioni». Da Samir Handanovic anche l'invito ai tifosi «a partecipare con noi alla nostra raccolta fondi per l'Ospedale Sacco». E tra i più attivi Danilo D'Ambrosio, con 40mila euro devoluti ad un'altra iniziativa benefica, lanciata da Fedez e Chiara Ferragni. Da Steven Zhang invece un messaggio d'auguri («Andrà tutto bene») e una promessa, dopo le ennesime donazioni (65mila mascherine all'Ospedale di Bergamo, 21.600 a quello di Lodi) di Suning: «Ci sosteniamo l'un l'altro, come sempre. E non vi deluderemo mai».

