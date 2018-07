«Inter, scelta di vita»

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessio AgnelliMILANO - «Potevo rimanere alla Juve, ma ho scelto l'Inter per la mia carriera. Qui penso di poter migliorare». In bianconero ha vinto 6 scudetti in 6 anni, più 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe di Lega. Ma Kwadwo Asamoah ha già voltato pagina, pronto «a fare cose importanti e a scriverne di nuove in nerazzurro».Alla proposta di rinnovo con Madama, ha preferito la Beneamata e il merito è di Ausilio & Spalletti, che «mi hanno convinto a provare questa nuova esperienza - ha proseguito il classe '88 ghanese in conferenza stampa -. La mia decisione di lasciare la Juve è stata difficile. C'era la possibilità di rimanere a Torino, ma ora è il passato, come tutto quello che ho vinto lì. Ho scelto l'Inter anche per quello che sta facendo la squadra, per il progetto. Dopo le presentazioni di rito con i compagni, mi sono sentito subito a casa. L'obiettivo è fare meglio dell'ultima stagione».E poco importa se in bianconero è sbarcato un certo Cristiano Ronaldo. «Sinceramente non ci ho neanche pensato - ha chiosato Asamoah -, anche perché il mio obiettivo non è giocare contro qualcuno o qualche squadra. Per far bene devi pensare a tutti gli avversari. Io sono all'Inter per lavorare e fare cose importanti con i nuovi e con chi c'era già». Da terzino sinistro o da centrocampista («un ruolo in cui ho giocato a Udine, deciderà il mister dove utilizzarmi, io sono pronto a dare il massimo») non cambia. Quello che conta infatti è la squadra, che ha tutto per fare meglio e colmare il gap dalle prime. La Champions? Si tratta di una competizione difficile - ha concluso il 29enne ghanese -, qualsiasi squadra affronti è tra le migliori. Ma vogliamo andare il più avanti possibile».Ieri per Asamoah e compagni una doppia seduta d'allenamento (mattino e pomeriggio) tra palestra e campo (a parte solo Icardi; a disposizione anche D'Ambrosio e il baby acquisto Salcedo).In entrata, pronta l'offerta da presentare all'Atletico per Sime Vrsaljko: 7-8 milioni di prestito oneroso, con diritto di riscatto a 15 milioni tra un anno. In mediana resiste Dembelé, insidiato da Praet.Per Skriniar sondaggi «da Barcellona e Bayern - ha rivelato lo slovacco -, ma non ho intenzione di lasciare l'Inter».riproduzione riservata ®